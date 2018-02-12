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На борту рухнувшего в Подмосковье самолета не было граждан Молдовы

На борту рухнувшего в Подмосковье самолета не было граждан Молдовы

Ни один гражданин нашей страны не числится в списке жертв авиакрушения в России. Эту информацию для портала Unimedia сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Александр Ройтман. 

Самолет авиакомпании “Саратовские авиалинии” потерпел крушение после вылета из московского аэропорта “Домодедово” в город Орск Оренбургской области. На его борту находился 71 человек – 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Выжить, по предварительным данным, не удалось никому, пишут российские СМИ.

Ранее свои соболезнования Владимиру Путину направил Игорь Додон.

 

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