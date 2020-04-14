На борьбу с коронавирусом было собрано уже более 18 млн леев

0

На открытые Министерством финансов счета поступило уже более 18 млн леев пожертвований, предназначенных для борьбы с инфекцией COVID-19.

– В строгом соответствии с Законом о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности около 13,5 млн леев из пожертвований физических и юридических лиц, предоставленных для финансирования неотложных расходов, связанных с борьбой с пандемией COVID-19, были переданы интервенционному фонду правительства, – уточнили в Минфине.

Кроме того, постановлением правительства от 10 апреля предписано выделить из этого фонда сумму в 5,864 млн леев на приобретение 51 428 защитных костюмов, а также на предоставление единовременного пособия в размере 16 тысяч леев для 29 бенефициаров из восьми учреждений здравоохранения и бюджетного учреждения, которые заразились инфекцией COVID-19 на рабочем месте, передаёт moldpres.md.

17 марта Министерство финансов открыло три счета для пожертвований, предназначенных для борьбы с коронавирусом нового типа – в молдавских леях, долларах США и евро. Пожертвования также могут быть сделаны через Государственную службу электронных платежей Mpay.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.