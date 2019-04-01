На благо кишиневцев: в поле зрения социалистов – решение самых актуальных проблем муниципия

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Муниципальные советники от фракции Партии социалистов Александр Одинцов и Юрий Витнянский рассказали на брифинге 1 апреля о реализации проектов, инициированных ПСРМ в МСК. Главными темами стали: строительство, проблема бездомных животных и реконструкция парка “Долина роз”.

В частности, Александр Одинцов напомнил, что глава фракции ПСРМ в МСК Ион Чебан подал более 30 исковых заявлений по тем проектам решений о строительстве, в которых юристы нашли несоответствие интересам граждан. Во многих случаях суд постановил приостановить решения МСК. Речь идет о проектах по улицам Мунчештская, 799, Каля Ешилор, 61/2, Узинелор, 133, перекрестке улиц Алба-Юлия – Парис и так далее.

Александр Одинцов также напомнил о предвыборных обещаниях социалистов внести изменения в пакет строительных законов для защиты интересов кишиневцев, а также жителей других населенных пунктов Молдовы. Он отметил, что либерально-демократическое большинство в парламенте законодательно облегчило жизнь строительным компаниям, но усложнило жизнь кишиневцам.

– И когда уже этот парламент станет действующим, мы предложим проекты изменений целого ряда строительных законов, в первую очередь, №163 – выдаче авторизаций и градостроительных сертификатов, №835 – о благоустройстве территории, в том силе касающихся защиты исторического наследия муниципия, – сказал Александр Одинцов.

Советник обратил внимание на актуальную для муниципия проблему бездомных животных и подчеркнул, что в настоящее время ведутся переговоры как по поводу организации питомника для животных, так и по вопросу утверждения специального регламента в этом отношении.

В свою очередь, Юрий Витнянский рассказал о реализации конкретных проектов, инициированных фракцией ПСРМ. В частности, речь идет о реконструкции центральной аллеи в “Долине роз” – на эти расходы было выделено 12 млн леев из муниципального бюджета. Еще 14 млн леев предусмотрено на установку спортивных комплексов на этой аллее. Советник обратил внимание на то, что жители города недовольны качеством проводимых в парке работ, поэтому фракция ПСРМ будет настаивать на том, чтобы заслушать всех исполнителей на заседании Мунсовета с отчетом.

Юрий Витнянский сообщил также, что уже пять месяцев не действует принятое Мунсоветом решение о выделении 25% компенсации жителям негазифицированных домов, которые вынуждены использовать электроплиты. Этот вопрос также будет поднят на заседании МСК.

Отдельно мунсоветник рассказал о том, как идет распределение муниципальных средств в сумме 43 млн леев на открытие новых групп в детских садах. По его словам, этот процесс вызывает нарекания.

– Будем требовать от Управления образования отчета за каждый потраченный лей, – подытожил он.