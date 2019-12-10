На благо граждан: президент промульгировал пакет принятых парламентом социальных инициатив

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Сегодня Игорь Додон промульгировал пакет социальных законопроектов, которые парламент поддержал на прошедшей неделе.

Сюда входит и президентская инициатива, предусматривающая выплату пособия в случае смерти одного из супругов. Законопроект гарантирует, что оставшийся в живых супруг (супруга) будет ежемесячно в течение пяти лет получать пособие, соразмерное пенсии, которую получал ушедший из жизни супруг (супруга) по достижению пенсионного возраста.

Напомним, что парламент на днях проголосовал за пакет социальных законопроектов. Всего их десять, из которых пять являются законодательными инициативами Президента Республики Молдова, направленными на поддержку около одного миллиона социально уязвимых граждан.