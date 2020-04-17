На благо горожан: ещё один благоустроенный сквер вскоре появится на Буюканах (ФОТО)

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Работы в сквере на улице Букурией в столичном секторе Буюканы завершены на 90%. Об этом на своей странице в соцсети написал генпримар Кишинева Ион Чебан.

– Сегодня в этом парке высадили липовую аллею. Работы по благоустройству сквера будут завершены в начале июня, – написал Чебан.

Глава города уточнил, что были отремонтированы пешеходные аллеи и тротуар и созданы парковочные места вокруг сквера. Также для движения будет открыта одна из прилегающих дорог. Проект предусматривает и высадку деревьев, установку системы полива, монтаж скамеек, организацию велосипедных дорожек.

Чебан подчеркнул, что все рабочие должным образом экипированы и соблюдают правила защиты от COVID-19.

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