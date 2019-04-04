На берегу озера в Хынчештах обнаружен труп мужчины

На берегу озера в Хынчештах обнаружен труп мужчины

Жуткую находку обнаружили на берегу водохранилища в Хынчештском районе. На труп мужчины с признаками разложения наткнулся вчера случайный прохожий.

Как рассказала Кристина Викол, пресс-секретарь ИП Хынчешт, на поверхности тела жертвы признаков насильственной смерти обнаружено не было. Было установлено, что погибший – 49-летний житель Кантемирского района, которого в последний раз видели в феврале этого года, пишет deschide.md.

Как удалось установить, погибший не был женат, не имел постоянного места жительства и подрабатывал случайными заработками. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

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