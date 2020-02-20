На авиарынок Молдовы выходит новая компания

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Для потребителей авиационных услуг с сегодняшнего дня открывается новая альтернатива – HiSky. Компания, основанная в Республике Молдова, начинает свою деятельность на местном и международном рынках, в партнёрстве с румынской авиакомпанией Cobrex Trans.

HiSky запускает рейсы по шести европейским направлениям – Лондон (Великобритания), Дублин (Ирландия), Лиссабон (Португалия), Париж (Франция), Болонья (Италия) и Дюссельдорф (Германия). Последнее направление – Дюссельдорф – представляет собой премьеру на авиационном рынке Молдовы, рейсы в этом направлении запланированы по понедельникам и пятницам, передаёт ipn.md.

Билеты доступны в продаже с сегодняшнего дня (на сайте hisky.md и в авторизованных агентствах), а первый рейс состоится 10 апреля. Новая авиакомпания сообщает, что полёты будут выполняться современным воздушным парком, состоящим на сегодняшний день из двух самолётов Airbus A320.