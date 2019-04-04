На Аллее классиков установят бюст Думитру Матковского

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Бюст выдающегося поэта Думитру Матковского будет установлен на Аллее классиков в столице. Такое решение приняло накануне правительство.



Расходы на создание бюста и обустройство соответствующей территории будут покрыты из бюджета муниципия Кишинев, пишет moldpres.md.

Думитру Матковский издал более 50 книг, в том числе стихи, прозу, драматургию, на русском, французском и литовском языках. Его произведения исполнялись на отечественных театральных сценах, а стихи переложены на музыку композиторами Евгением Догой и Ионом Алдя-Теодоровичем.