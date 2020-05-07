На Албишоаре прочистили водосточные трубы (ФОТО)

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Сегодня при помощи частной компании на столичной улице Албишоара были прочищены многие водосточные трубы. Рабочие нашли в них и эвакуировали большие металлические предметы. Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар Кишинёва Ион Чебан.

⁃ Многие задаются вопросом: почему, когда идёт дождь, всегда затапливает улицу Албишоара? Потому что водосточные трубы забиты предметами, о которых думаешь: «Ну и как они туда попали?!», – отметил Чебан.

Он также подчеркнул, что администрация города намерена отремонтировать улицу Албишоара. В результате внесения поправок в госбюджет 100 млн леев будут направлены на реабилитацию этой и других дорожных артерий, в том числе на восстановление тротуаров на улицах Пушкина и Бэнулеску-Бодони.

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