На 9 трассах страны сегодня весь день дежурят патрульные с радарами

Национальный инспекторат патрулирования информирует всех водителей о местоположении экипажей патрульных, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 4 июня, в течение всего дня экипажи патрульных будут находиться на следующих участках дороги:

– M 5/R 1: Страшенский район;

– M 1/R 3: Яловенский район;

– M 5: Крива – Бельцы – Кишинёв, 104 – 133 км; 281 – 296 км;

– R 2: Кишинёв – Бендеры, 22 – 54 км;

– R 4: R 6 – Гояны – Криуляны – M 1, 18 – 42 км;

– R 6: Кишинёв – Оргеев;

– R 20: Оргеев – Резина, 0 – 23 км;

– R3/R 33/ G 98: Хынчештский район;

– R 34: Леовский район.

НИП рекомендует всем участникам дорожного движения адаптировать скорость согласно предписаниям ПДД.