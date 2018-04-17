На 9 трассах страны сегодня дежурят патрульные с радарами

Национальный инспекторат патрулирования сообщает о местоположении экипажей, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 17 апреля, патрульная полиция будет дежурить на следующих участках дороги:

– M 1/R 3: р-н Яловены;

– M 1/R 10/R 42: р-н Ниспорены;

– R 1: Кишинёв – Унгены, 128 – 70 км;

– R 2: Кишинёв – Бендеры, 22 – 54 км;

– M 5: Кишинёв – Тирасполь, 255-266 км;

– R 6: Криуляны – Дубоссары, 13 – 21 км;

– R 3: Кишинёв – Хынчешты – Чимишлия;

– R 13: Бельцы – Флорешты – R14, 49 – 86 км;

– M 3/R 3/R 34: р-н Хынчешть.

Представители патрульной полиции призывают водителей быть осторожными при движении, адаптировать скорость согласно регламенту, не останавливаться в местах, где создаются препятствия для дорожного движения, проявлять терпение и максимальную дисциплину и не нарушать ПДД.