На 8 трассах страны сегодня дежурят патрульные с радарами

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных радарами.
Сегодня, 1 октября, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:
- R 1: Кишинёв – Унгень, 9 – 40 – 70 – 103 км;
- R 2: Кишинёв – Бендеры;
- R 3: Кишинёв – Хынчешты – Чимишлия, 9 – 13 – 42 км;
- R 6: Кишинёв – Оргеев – Бельцы, 32 – 41 – 60 – 88 км;
- R 9: R 14 – Шолданешты – R 20;
- R 20: Оргеев – Резина;
- G 91: Унгены – Бэрбоены – Немцены – M 1, на участке Унгенского района;
- M 3: Кишинёв – Комрат, на участке Яловенского района.
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