На 8 трассах страны сегодня дежурят патрульные с радарами

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Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных радарами.

Сегодня, 1 октября, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

R 1: Кишинёв – Унгень, 9 – 40 – 70 – 103 км;

R 2: Кишинёв – Бендеры;

R 3: Кишинёв – Хынчешты – Чимишлия, 9 – 13 – 42 км;

R 6: Кишинёв – Оргеев – Бельцы, 32 – 41 – 60 – 88 км;

R 9: R 14 – Шолданешты – R 20;

R 20: Оргеев – Резина;

G 91: Унгены – Бэрбоены – Немцены – M 1, на участке Унгенского района;

M 3: Кишинёв – Комрат, на участке Яловенского района.