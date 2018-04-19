На 8 трассах страны сегодня будут дежурить патрульные с радарами

Национальный инспекторат патрулирования информирует о нахождении экипажей полиции, оснащенных приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 19 апреля, стражи порядка будут располагаться на следующих участках дороги:

M 1/R 10/R 42: р-н Ниспорены;

M 3: Кишинёв – Комрат – Джурджулешть, 189 – 218 км;

R 1: Кишинёв – Унгены, 40 – 70 км;

R 2: Кишинёв – Бендер, 22 – 54 км;

R 13: Бельцы – Флорешты – R14, 49 – 86 км;

R 14: R 6 – Кодрул Ноу – Сорока – Унгурь, 95 – 68 км;

R 20: Оргеев – Резина, 0 – 20 км;

R 34: Хынчешты – Леова – Кагул, 67 – 167 км.

НИП предупреждает участников дорожного движения быть осторожными на трассах, адаптировать скорость и соблюдать ПДД.