На 8 трассах сегодня находятся патрульные с радарами

На 8 трассах сегодня находятся патрульные с радарами

Национальный инспекторат патрулирования информирует водителей о местоположении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.

Сегодня, 21 июня, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

  • M 5: Бельцы – Кишинёв – Крива, 194 – 214 – 253 км;
  • R 1: Кишинёв – Унгены, 9 – 40 – 70 – 103 км;
  • G 91: Унгены – Барбоены – Немцены – M 1, 5 – 28 км;
  • R 3: Кишинёв – Хынчешты, 6 – 42 км;
  • R 6: Кишинёв – Оргеев – Бельцы, 23 – 42 – 60 – 88 км;
  • R 20: Оргеев – Резина;
  • R 9: R 14 – Шолданешты – R 20;
  • R 25: Буковэц – Ниспорены, 17 – 43 км.
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