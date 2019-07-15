На 8 трассах сегодня находятся патрульные с радарами

На 8 трассах сегодня находятся патрульные с радарами

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать граждан о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 15 июля, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

  • M 5: Кишинев – Бельцы – Крива, км 214 – 253;
  • R 1: Кишинев – Унгены, км 9 – 40 – 70;
  • R 25: Буковэц – Ниспорены;
  • R 2: Кишинев – Бендеры;
  • R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, км 55 – 101;
  • R 20: Оргеев – Резина;
  • R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, км 23 – 40 – 60;
  • R 3: Кишинев – Хынчешты, км 9 – 26 – 42.
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