На 6 трассах страны сегодня “дежурят” патрульные с радарами

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Национальный инспекторат патрулирования информирует автовладельцев о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 7 мая, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

R 1: Кишинёв – Унгены, км 9 – 33 (Страшенский район);

R 1: Кишинёв – Унгены, км 40 – 70 –107 (Каларашский район),

R 6: Кишинёв – Оргеев, км 23 – 41 – 60 – 88;

R 20: Оргеев – Резина;

R 3: Кишинёв – Хынчешты – Чимишлия, км 26 – 42 –65;

R 34: Хынчешть – Леова – Кагул, км 25 – 65.