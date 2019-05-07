На 6 трассах страны сегодня “дежурят” патрульные с радарами

На 6 трассах страны сегодня “дежурят” патрульные с радарами

Национальный инспекторат патрулирования информирует автовладельцев о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 7 мая, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

  • R 1: Кишинёв – Унгены, км 9 – 33 (Страшенский район);
  • R 1: Кишинёв – Унгены, км 40 – 70 –107 (Каларашский район),
  • R 6: Кишинёв – Оргеев, км 23 – 41 – 60 – 88;
  • R 20: Оргеев – Резина;
  • R 3: Кишинёв – Хынчешты – Чимишлия, км 26 – 42 –65;
  • R 34: Хынчешть – Леова – Кагул, км 25 – 65.
Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md