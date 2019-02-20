На 5 улицах столицы завтра ожидаются отключения воды

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О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ, в четверг, 21 февраля, с 09:00 до 16:00 временно останутся без воды в кране потребители, проживающие по следующим адресам:

– ул. Зелинского 32-36 (включительно дроби), Индепенденцей 5, 5/2, Траян 6-10 (включительно дроби), Теилор 9/4, 1-7 (включительно дроби), Дачия 16.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.