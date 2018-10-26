На 13 трассах страны сегодня дежурят патрульные с радарами

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местонахождении экипажей патрульных, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 26 октября, в течение всего дня они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

– M 1/R 3: Кишинёв – Хынчешты (на участке Яловенского района);

– R 1: Кишинёв – Унгены (на участке Страшенского района);

– R 1: Кишинёв – Унгены, 128 – 70 км;

– R 25: Буковец – Ниспорены, 17 км;

– R 2/R 30: Кишинёв – Новые Анены – Каушаны;

– R 6: Кишинёв – Оргеев – Бельцы, (на участке Оргеевского района);

-R 6: Кишинёв – Оргеев, 47-70 км;

– R 30: Каушаны – Штефан Водэ, 20 – 65 км;

– R 14: Саратень – Сороки;

– R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан Водэ, 26 – 95 км;

– R 34/ R 33/ G98: на участке Хынчешcкого района;

– R 34: Хынчешты – Леова;

– M 3/ R 3: на участке Чимишлийского района.

НИП настоятельно рекомендует водителям адаптировать скорость движения согласно предписаниям ПДД.