На 13 трассах страны дежурят патрульные с радарами

На 13 трассах страны дежурят патрульные с радарами

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местонахождении экипажей полиции, оснащённых радарами.

Так, 9 октября, в течение всего дня они будут находиться на следующих трассах и их участках:

  • R 3: Кишинёв – Хынчешты (на участке Яловенского района);
  • R 1: Кишинёв – Унгены (на участке Страшенского района), 40 – 70 км;
  • M 3: Кишинёв – Комрат – Джурджулешть, 72 – 124 км;
  • M 5: Крива – Бельцы – Кишинёв, 72 – 124 км;
  • R 6: Кишинёв – Оргеев, 13 – 21 км;
  • R 4: R 6 – Гояны –  Криуляны – M 1, 18 – 42 км;
  • R 13: Бельцы – Флорешты – R 14, 49 – 86 км;
  • R 20: Оргеев – Резина, 0 – 23 км;
  • R 26: Бендеры – Каушаны – Чимишлия, 6 – 59 км;
  • R 30: Новые Анены – Кэушаны – Штефан Водэ, 20 – 65 км, 45 – 95 км;
  • R 34/ R 33/ G 98: на участке Хынчештского района;
  • R 34: Хынчешты – Леова;
  • R 3/ M 3: на участке Чимишлийского района.
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