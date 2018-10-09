На 13 трассах страны дежурят патрульные с радарами

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местонахождении экипажей полиции, оснащённых радарами.

Так, 9 октября, в течение всего дня они будут находиться на следующих трассах и их участках:

R 3: Кишинёв – Хынчешты (на участке Яловенского района);

R 1: Кишинёв – Унгены (на участке Страшенского района), 40 – 70 км;

M 3: Кишинёв – Комрат – Джурджулешть, 72 – 124 км;

M 5: Крива – Бельцы – Кишинёв, 72 – 124 км;

R 6: Кишинёв – Оргеев, 13 – 21 км;

R 4: R 6 – Гояны – Криуляны – M 1, 18 – 42 км;

R 13: Бельцы – Флорешты – R 14, 49 – 86 км;

R 20: Оргеев – Резина, 0 – 23 км;

R 26: Бендеры – Каушаны – Чимишлия, 6 – 59 км;

R 30: Новые Анены – Кэушаны – Штефан Водэ, 20 – 65 км, 45 – 95 км;

R 34/ R 33/ G 98: на участке Хынчештского района;

R 34: Хынчешты – Леова;

R 3/ M 3: на участке Чимишлийского района.