На 12 трассах страны сегодня будут “подстерегать” радары

На 12 трассах страны сегодня будут “подстерегать” радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения. 

Сегодня, 22 мая, они будут располагаться на следующих трассах страны:

  • M 1/R 3: на участке района Яловень;
  • R 1: на участке района Стрэшень;
  • M 3: Кишинев – Комрат – Джурджулешты, км 77 – 129;
  • M 5: Крива – Бельцы – Кишинев, км 91 – 133; км 281 – 296;
  • R 2: Кишинев – Бендеры, км 22 – 54;
  • R 4: R 6 – Гоян – Криулень – M1, км 18 – 42;
  • R 13: Бельцы – Флорешты – R 14, км 49 – 86;
  • M 14: R 6 – Кодру Ноу – Сорока – Унгурь, км 23 – 116;
  • R 20: Оргеев – Резина, км 0 – 23;
  • R33/R 34/ G 98: на участке района Хынчешть;
  • R 3/ M 3/R 26: на участке района Чимишлия;
  • R 34: на участке района Леова.
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