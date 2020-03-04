На 1,2 млрд леев выросли доходы в госбюджет с начала года

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За первые 2 месяца текущего года доходы в бюджет выросли на 1,2 млрд леев.

Как сообщил премьер-министр Ион Кику, в январе-феврале госбюджет зарегистрировал увеличение доходов на 741 млн леев. Эта сумма на 18,5% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет moldpres.md.

Доходы в бюджет социального страхования выросли на 301 млн леев, что на 15% больше, чем в январе-феврале 2019 года. Рост доходов Фонда обязательного медицинского страхования составил около 80 миллионов.

По данным главы кабмина, выросли доходы и местных бюджетов: с начала года они увеличились на 88 млн леев, что на 17,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.