“Мы всегда были и будем рядом с народом”: в выходные социалисты проведут Единый день информирования населения

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Партия социалистов ещё раз благодарит всех граждан страны, принявших участие в парламентских выборах, и, в первую очередь тех, кто отдал голос за ПСРМ и её кандидатов на одномандатных округах. Об этом говорится в заявлении для прессы формирования распространенного сегодня, 1 марта.

В документе, в частности, отмечается, что, несмотря на то, что избирательная кампания закончилась в прошлое воскресенье, в эти выходные ПСРМ организует Единый день политического информирования населения – то, что она делала многие годы.

– Мы всегда были и будем рядом с народом Молдовы, – констатируют в партии.

Напомним, что Партия социалистов регулярно проводит Единый день информирования населения – как минимум раз в месяц. В его рамках депутаты, местные советники, активисты формирования общаются с гражданами во всех населенных пунктах страны, раздают им свежий номер газеты “Социалисты” и отвечают на вопросы.