“Мы вас очень любим и ценим”: Додон поздравил женщин с 8 Марта (ВИДЕО)

“Мы вас очень любим и ценим”: Додон поздравил женщин с 8 Марта (ВИДЕО)

В рамках праздничного концерта по случаю Международного женского дня президент страны Игорь Додон обратился ко всем представительницам прекрасного пола. 

– От имени Президента Республики Молдова, но и в качестве мужа, сын и отца я хочу сказать вам спасибо за то, что вы даете жизнь, что вы делаете так, чтобы домашний очаг был теплее. Спасибо вам за то, что вы нас каждый вечер встречаете дома с улыбкой и радостью. Неслучайно в песне очень красиво сказано: “Главней всего – погода в доме”. Мы всегда чувствуем, когда приходим домой, эту теплоту. Я уверен, что все мужчины готовы носить вас на руках. Мы вас очень любим и ценим за то, что вы делаете для нас, мужчин, и для страны, – сказал он. 

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