“Мы с вами до конца!”: Более тысячи активистов народного движения в поддержку президента встретились с главой государства (ВИДЕО)

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Как и было обещано ранее, сегодня, 22 января, президент Молдовы Игорь Додон встретился с инициаторами народного движения в свою поддержку. Желающие вступить в ряды этого движения буквально заполнили площадку перед зданием президентуры – выразить свою поддержку главе государства приехали более тысячи человек со всей Молдовы.

Как отметил советник президента Павел Войку, начиная со второй половины прошлого года поступили тысячи обращений от граждан, которые призывали создать народное движение в поддержку главы государства. Подобные послания продолжают приходить по сей день. Именно поэтому назрела необходимость проведения встречи с теми, кто инициировал это движение.

Глава государства намеревался принять их в резиденции президента, однако пришедших было столь много, что встреча прошла перед зданием. Игорь Додон выразил благодарность тем, кто решил выступить в его защиту.

– Это символично. Сейчас 2019 год, а ровно 10 лет назад перед зданием президентуры были другие люди. Они уничтожили это здание. А сегодня здесь те, кто хочет защищать институт президентства и президентское государство. Хочу поблагодарить вас за эту инициативу, – сказал Додон.

Желающие вступить в народное движение в поддержку президента приехали со всей страны. Это представители разных социальных сфер: ветераны правоохранительных органов, спортсмены, молодежь и многие другие. Один из них – полковник в запасе, 30 лет проработавший в правоохранительных органах. Выступая на импровизированном митинге, он осудил планы правящего большинства превратить Молдову в румынскую провинцию.

– Мы решили создать народное движение в поддержку президента, который был избран всенародно для того, чтобы сохранять порядок в стране и гарантировать права наших граждан. Учитывая опасность, которая грозит нашей стране и гражданам, наша главная задача – мобилизовать граждан и все патриотические силы страны для защиты истории, языка, стабильности. Все мы станем, в случае необходимости, щитом нашего государства. Мы, офицеры, всегда будем рядом с верховным главнокомандующим вооруженными войсками Молдовы. Это наша обязанность перед страной и гражданами, – сказал мужчина, отметив, что никто не вправе помешать президенту страны осуществлять его предвыборные обещания, а также ограничивать его в законных полномочиях.

Полковник в запасе Юрий Чофу подчеркнул, что “мы хотим жить самостоятельно, без указок дяди Сэма”.

– В нашей Конституции четко сказано: президент является Верховным главнокомандующим вооруженными силами, и никто из нас не голосовал за изменение Конституции. За президента страны отдали голоса большинство представителей нашего народа. В этот критический момент мы, офицеры, верные сыны молдавского народа, готовы подставить плечо нашему всенародного избранному президенту и главнокомандующему Игорю Додону, и с честью выполнить любой его приказ, направленный на защиту независимости нашей страны, Конституции, прав и свобод граждан. Будьте уверены в нас, господин президент. Мы вас не подведем! – сказал он.

Полковник Михаил Дребот приехал на встречу с главой государства с севера Молдовы. Он отметил, что за прошедшие два года Игорь Додон представил в парламенте десятки инициатив, которые улучшили бы жизнь страны и граждан, укрепили бы международную стабильность нашей республики, но, к сожалению, они были отвергнуты. Обратил он внимание и на то, что президент – единственный, кто заботится о судьбе молдавских граждан за границей, а также налаживает отношения с Российской Федерацией.

Лидер движения “Воевод” Николай Паскару подчеркнул, что Игорь Додон желает мира со всеми странами и народами, а также сохранения истинных ценностей молдавского народа, и граждане страны должны поддержать его в этом.

– Мы создадим этот моральный, духовный фронт за Молдову, для сохранения этой страны для наших потомков! – сказал он.

Поддержать президента приехали и представители Гагаузии. Житель села Авдарма подчеркнул, что единственный человек, который может гарантировать гражданский и межэтнический мир в Молдове – это Игорь Додон, но для этого граждане должны оказать ему массовую посильную поддержку.

Глава государства поблагодарил присутствующих за оказанное ему доверие и отметил, что созданное движение будет называться “народно-патриотическим”. Игорь Додон также выразил уверенность в том, что большинство граждан Республики Молдова выступают за те же ценности, что и он сам: за сохранение государственности Молдовы, историю Молдовы и молдавский язык, за дружбу и с Европой, и с Россией, за православие, за молдавские ценности и за единство народа.

– У нас одна Родина, а нас пытаются разделить. Но мы должны быть вместе. Мы это уже проходили в начале 90-х, нам это не нужно. Наша задача – сплотиться. Времена непростые. Впереди парламентские выборы. Вы знаете, какую партию я поддерживаю. Спасибо, что вы пришли, это знак поддержки мне, потому что вчера я объявил, что не буду участвовать в парламентских баталиях, – сказал Додон.

Глава государства призвал граждан к единству в защите вышеуказанных ценностей, и быть готовыми приехать по его призыву в Кишинев, когда это понадобится, в еще большем количестве.

– Я обещаю, что шаг в сторону или назад не сделаю. Я буду стоять до конца, – подытожил он. – И мы с вами до конца! – ответили приехавшие поддержать президента граждане.