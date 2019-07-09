“Мы рассчитываем на поддержку и далее”: Президент встретился с заместителем руководителя отдела USAID по Европе и Евразии (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон сегодня провел встречу с Броком Бирманом, заместителем руководителя отдела USAID по Европе и Евразии. В ходе беседы глава государства высоко оценил твердую поддержку и открытость USAID в деле возобновления многосторонней помощи Республике Молдова, выражающейся в том числе в решении увеличить финансирование демократического управления и экономического роста в Республике Молдова в размере 29 млн. долларов США.

– Подчеркнул роль USAID как проводника демократических ценностей, устойчивого развития, как помощника в деле укрепления рыночной экономики, а также активного участника процесса развития Республики Молдова и укрепления ее роли как регионального игрока. Дал высокую оценку и проектам USAID в Молдове в области СМИ, энергетики, инфраструктуры, гражданского общества и т.д. Мы рассчитываем и далее на поддержку и ценную для нас техническую помощь, оказываемую этой влиятельной организацией, – написал президент на своей странице в соцсети.

Кроме того, Игорь Додон отметил, что после создания нового парламентского большинства гражданское общество находится в ожидании перемен к лучшему в нашей стране. Глава государства подчеркнул, что новая власть может оправдать эти ожидания только при условии поддержки со стороны внешних партнеров.