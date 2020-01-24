“Мы помним”: Молдавская делегация во главе с президентом присоединилась к всемирному флешмобу

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По пути домой из Тель-Авива, прямо на борту самолета, по просьбе руководства еврейской общины Молдовы молдавская делегация приняла участие в проходящем сейчас во многих странах мира флешмобе #WeRemember (“Мы помним”), посвященном памяти жертв Холокоста и приуроченном к 75-летию освобождения Освенцима Красной армией.

Напомним, что Парламент Республики Молдова 26 ноября 2015 года принял решение объявить 27 января официальным Днем памяти жертв Холокоста. Кроме того, наша страна на законодательном уровне поддерживает усилия международного сообщества в борьбе с терроризмом, антисемитизмом и ксенофобией.