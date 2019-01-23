Мы пойдём другим путём

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Про резолюции ЕС и ПАСЕ по событиям 7 апреля 2009 года

Известен тот факт, что Парламентская ассамблея Совета Европы – институт, созданный для защиты демократии, прав человека, европейской конвенции. Но после развала СССР все эти принципы канули в Лету. Геополитика, русофобия, двойные стандарты и оголтелый национализм прочно воцарились в работе этого органа.

ПАСЕ и демократия…

В результате парламентских выборов 5 апреля 2009 года правящая ПКРМ набрала 48% голосов, получив 60 мандатов. Правая оппозиция набрала 41 мандат: ЛДПМ и ЛП получили по 15, альянс «Наша Молдова» – 11. Оппозиция, недовольная результатами выборов, вышла на протест, обвинив власти в массовых фальсификациях.

Мы уже ранее писали, что протесты 7 апреля содержали много элементов цветной революции, которая, видимо, была организована или, как минимум, поддержана Западом. Доказательством служат два ключевых документа ПАСЕ и Европарламента.

29 апреля ПАСЕ выдала жёсткую резолюцию №1666 (2009 г.), в которой осудила действия молдавских властей, в частности применение насилия и обвинения в адрес Румынии. Сам факт, что на сессии ПАСЕ присутствовали представители Либеральной, Либерально-демократической партий, а также АНМ, говорил о негласной поддержке оппозиции.

Как следует из резолюции, «ПАСЕ выразила своё несогласие с заявлением молдавских властей, последовавшим сразу после насилия, в которых официальные лица самого высокого ранга обвинили оппозицию в насильственных протестах с целью государственного переворота. ПАСЕ подчёркивает, что власти должны были быть сдержаннее в заявлениях, чтобы успокоить ситуацию».

Да уж… Поджигают парламент и президентуру, водружают флаг чужой страны, разрушают герб, сжигают Декларацию о независимости, создают «комитет нацио-нального спасения», призывают устами Илие Брату ликвидировать госучреждения, так как таковые имеются в Бухаресте, кричат из толпы устами либерала Олега Чернея: «Огонь! Огонь!», – избивают камнями полицейских, а власти должны быть сдержанны? Как Трамп в 2016-м, Макрон в 2018-м, Ципрас в 2019-м, которые дали команду полиции разгонять демонстрантов дубинками, резиновыми пулями? Или всё-таки как Пётр Порошенко, который арестовал и выслал М. Саакашвили из страны, задержав заодно и многих его последователей?!

Тем не менее в резолюции ПАСЕ, в самом примитивном духе двойных стандартов, написано: «ПАСЕ выражает свою озабоченность в связи с насилием со стороны полиции в период постэлекторальных событий, и именно: жестокое обращение с задержанными, нарушение права на справедливое судебное разбирательство и несоразмерные ограничения доступа к информации, свободы прессы и нападений на журналистов. Собрание отметило, что оно располагает информацией о том, что более 300 молодых людей были арестованы, а девять человек по-прежнему лишены свободы».

Обратите внимание: ПАСЕ не интересует, почему 300 человек были арестованы, мотивировано или нет их задержание, нанесли ли они ущерб здоровью других граждан, что они разрушили и напали на госучреждения – их возмущает сам факт ареста и то, что власти попытались наказать погромщиков, отстоять правопорядок. Но разве демократия – это не власть закона и порядка? Видимо, когда закон и порядок нарушают «свои» – то нет.

А ведь по факту ПАСЕ должна была для начала потребовать доказательств фальсификации выборов. Потом создать комиссию по расследованию событий. И лишь после этого раскритиковать безответственность оппозиции, осудить погромы, призывы к ликвидации страны, а также непропорциональный ответ властей… И создать площадку для диалога.

Вы это видели? Мы тоже нет.

Молчание Ассамблеи

Однако когда протесты происходят в самих странах ЕС, действия властей куда жёстче, а реакция ПАСЕ – куда мягче. Вернее, она отсутствует полностью.

Как пишет французская газета Atlantico, во время каталонского референдума за независимость от Испании (1 октября 2017 г.) «после вмешательства полиции не менее 91 избирателя были ранены». Как отмечает портал Лента.ру, «народное волеизъявление превратилось в хаос с беспорядками, драками и даже стрельбой резиновыми пулями». Из Мадрида были направлены части Гражданской гвардии. Полицейские дубинками избивали пришедших голосовать. В столкновениях пострадали более 840 человек. Обратите внимание: в Каталонии граждане не нападали на госучреждения! Это был референдум – базовый инструмент народовластия!

ПАСЕ и Европарламент никаких резолюций о применении насилия, жёсткости, «о деградации демократии» не выдали. Об арестованных лидерах Каталонии – ни слова! Д. Трамп, А. Меркель, Э. Макрон, глава Европарламента Антонио Таяни встали на сторону Мадрида, лишь вскользь упомянув о недопустимости насилия. «Мы поддерживаем позицию испанского правительства, которая должна быть принята всеми сторонами», — подчеркнула канцлер Германии Ангела Меркель.

Кстати, в Париже, во время протестов «жёлтых жилетов» (ноябрь-декабрь 2018 года), по данным New York Times, «полицейские разгоняли демонстрантов с помощью водяных пушек, дубинок, резиновых пуль и слезоточивого газа». 17 ноября ранения получили около 400, полиция задержала 73 человека. 8 декабря – уже более 1220 задержанных, пострадали 118 человек! По данным BBC, с 17 ноября по 15 декабря пострадали более 1400 человек, 7 убитых. К 23 декабря 10 человек погибло!

Мы возмущений и резолюций ПАСЕ не видели! А ведь там жертв и задержанных было в десятки раз больше, чем в РМ! Как пишет обозреватель газеты Le Figaro Ив Маму, «на самом деле речь идёт о явлении совершенно иного рода – о движении национальной реставрации, реставрации демократии и непринятии настоящей революции, которую политическая, экономическая и административная элита вот уже 30 лет навязывает французскому народу».

Понимаете, о чём речь? Солидная французская газета признаёт, что во Франции, члене ЕС и ПАСЕ, нет демократии. Но Франции это не мешает принимать резолюции об отсутствии демократии в РМ. Как и Литве, Латвии, Эстонии Испании, Румынии, Польше и другим «цитаделям демократии».

20 января 2019 года ультраправые из партии «Хриси Авги» («Золотая заря») собрали около 100 тыс. человек из всех уголков Греции, протестуя против соглашения между Афинами и Скопье за право использовать слово «Македония» (вернее, «Северная Македония») в названии бывшей югославской республики. Полиция ответила слезоточивым газом, светошумовыми гранатами. Как минимум 9 полицейских было ранено.

Резолюций ПАСЕ и ЕС в защиту «протестующих» мы не увидим по одной простой причине: переименование Македонии в Северную Македонию – это требование самого ЕС для вступления в эту организацию…

Резолюция Европарламента

5 мая 2009 года последовала и резкая резолюция Европарламента по поводу апрельских событий. Данная резолюция являла собой классический пример политической ангажированности Европарламента. Сначала в 19 пунктах следует констатация ситуации. Потом ещё 29 пунктов, где Европарламент выражает своё негодование и даёт властям рекомендации, а вернее – указания!

В пункте «P» Европарламент утверждает, что «серьёзные нарушения прав человека были совершены молдавскими властями», что «продолжаются неоправданные притеснения представителей гражданского общества и протестующих» с нарушениями соответствующих европейских конвенций!..»

Если есть неоправданные притеснения «гражданского общества и протестующих», значит в понимании ЕС существуют и «оправданные притеснения»? А как отличить одних от других? Если протестующие подожгли здания власти и искалечили сотни полицейских, им нужно выдать медаль или всё-таки «притеснить»?

В пункте 7 Европарламент призывает к национальному диалогу власти и оппозицию (то есть – к диалогу с погромщиками!). При этом оппозиция ни о каком диалоге и слышать не хотела. На деле это было требованием об амнистии оппозиции. ПКРМ так и сделала, но недостающий голос для избрания президента ПКРМ так и не получила.

В пункте 8 резолюция «призывает к созданию независимой комиссии по расследованию с участием ЕС, комиссии Совета Европы и независимых экспертов по предотвращению пыток».

Вроде, правильная позиция. Но никакая комиссия так и не была создана. А зачем, если после выборов власть взяли проевропейские партии – ЛДПМ, ЛП, ДПМ, АНМ? Видимо, в этом и состояла цель резолюции – не помочь расследованию, а дискредитировать ПКРМ.

В 10-м пункте резолюция призывает к проведению расследования «по факту арестов по политическим мотивам – таких, как арест Анатолия Мэтэсару и Габриэля Стати». Кстати, Г. Стати – миллионер, сын самого богатого олигарха А. Стати.

Проще говоря, Европарламент открыто заступился за олигарха. Ну заступились – и бог с ними. В июле 2009 года Г. Стати вышел на свободу под подписку о невыезде, в ноябре был полностью оправдан.

В 2010 году ЕСПЧ оправдал В. Филата по процессу о приватизации здания IPTEH, заставив РМ возместить ущерб в 300 тыс. евро и вернуть само здание.

А теперь – внимание! Через 9 лет, то есть 14 ноября 2018 года, тот же Европарламент выдал жёсткую резолюцию по Молдове. В ней в 3-м пункте утверждается, что «Молдова захвачена олигархическими интересами с концентрацией экономической и политической власти в руках небольшой группы людей». Гос-пода, а кто защищал этих самых олигархов и привёл их к власти?

В 11-м пункте с раздражением говорится, что Европарламент «осуждает кампанию молдавских властей по преследованию журналистов, представителей гражданского общества и оппозиционных партий»! Если проще, то ПАСЕ и Европарламент сочли, что не оппозиция, а власть виновата в беспорядках, так как… не обеспечила безопасность граждан (а вернее – погромщиков).

Осуждений в адрес «проевропейской оппозиции» нет. Они же «проевропейские», а гражданское общество – на европейских грантах. Как их осудишь? По крайней мере в европейской практике нет ни одной резолюции, осуждающей «гражданское общество», то есть НПО. А ведь есть за что.

В 14-м пункте отмечается, что утверждения о том, что государство – член ЕС (речь идёт о Румынии. – Прим. Б. Ц.) было причастно к произошедшим событиям, кажутся необоснованными. Здесь всё логично. Не мог же ЕС обвинить самого себя в организации государственного переворота в Молдове.

Когнитивный диссонанс

Дальше – просто глазам не веришь! В 21-м пункте ЕС выражает сожаление, что правительство не создало условий для голосования граждан РМ, проживающих за рубежом! Мол, обращались НПО, диаспора, но всё без толку!

Зато в 2010 году эти «рекомендации» выполнил правящий АЕИ. За рубежом, в основном на Западе, было открыто 75 избирательных участков (из них в Италии – 28, в Румынии и в США – по 8). А вот в России, где проживали 504 тыс. граждан (согласно данным ФМС РФ), – только 5 участков для голосования. В 2014-м, 2016-м история повторяется. В 2019 году открываются 125 участков: 98 – в ЕС, США, Канаде и лишь 11 – в России. От требования ПСРМ открыть в РФ 100 участков власть отмахнулась. Резолюций и деклараций ЕС и Европарламента не последовало. Их всё устраивает!

Почему так? Да всё просто. Молдаване, живущие на Западе, голосуют за правые «проевропейские» партии, а в России – за ПСРМ и левых.

Самый интересный пункт – 22-й. Здесь просто когнитивный диссонанс. Европарламент «подчёркивает значительные несоответствия между предварительным отчётом OБCE/БДИПЧ о проведении выборов и заявлениями со стороны значительного числа молдавских НПО о многочисленных нарушениях; указывает, что такие несоответствия должны быть приняты во внимание в любом будущем мониторинге выборов со стороны OБCE/БДИПЧ и международными миссиями ЕС по наблюдениям за выборами».

Напомним, что международные наблюдатели, в том числе ЕС, ОБСЕ/БДИПЧ, РФ, признали выборы. Следовательно, оппозиция, начавшая протесты в связи с массовыми фальсификациями, поставила под сомнение позицию ОБСЕ! И доказательств фальсификаций так и не было представлено по сей день. Но в адрес правой оппозиции – ни слова критики. Наоборот – критика, в мягкой форме, адресована ОБСЕ и всем международным наблюдателям! Это не просто абсурд, это уже маразм на фазе обострения.

Хорошо, господа. Допустим, были нарушения. Но где доказательства фальсификации? Господин посол ЕС, почему молчите? Скажите что-то или извинитесь для приличия!

Ну и на закуску 28-й пункт. Это просто шедевр! «Европейский союз должен сделать всё возможное, чтобы предложить молдавскому народу подлинно европейское будущее; настоятельно призывает все политические силы в Республике Молдова и молдавских партнёров не использовать нынешнее состояние нестабильности, чтобы отвлечь Молдову от её пути в Европу».

Главное, что волнует ЕС, – не дай бог отказаться от евроинтеграции!

Ну ладно, не отказались. Но где же «подлинно европейское будущее»? Или оно уже настало под видом закрытых школ, больниц, предприятий? Или, может, страна с «самой коррумпированной юстицией в мире», с самыми плохими дорогами в мире (если верить отчётам Всемирного экономического форума) – и есть европейская страна?

Ну тогда спасибо. Но мы пойдём другим путём!

Богдан Цырдя, политолог