“Мы не на программе “Кто хочет стать миллионером”: Нэстасе не знает собственную предвыборную программу

“Мы не на программе “Кто хочет стать миллионером”: Нэстасе не знает собственную предвыборную программу

Кандидат блока “АКУМ” на пост генерального примара Кишинева Андрей Нэстасе не знает собственную программу, с которой он участвует в выборах. В рамках дебатов социалист Ион Чебан поинтересовался у Нэстасе, что подразумевает один из пунктов платформы Нэстасе. 

– У вас в программе есть пункт – план долгосрочной городской мобильности. Вы могли бы в одном предложении объяснить, что это такое? – спросил Чебан. 

Однако, как оказалось, у Нэстасе нет ответа на этот вопрос.

– Мы не на программе “Кто хочет стать миллионером”, – сказал последний, отказавшись пояснять, что значит этот пункт. 

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