«Мы не хотим будущего, в котором всё решает «кумэтризм»: молодой человек обратился к Плахотнюку с призывом признать новую власть (ВИДЕО)

«Мы не хотим будущего, в котором всё решает «кумэтризм»: молодой человек обратился к Плахотнюку с призывом признать новую власть (ВИДЕО)

Молодой человек считает, что в период режима Плахотнюка в стране “процветали” лишь страх и неуверенность в завтрашнем дне.

– Он столько раз демонстрировал, что будущее и интересы Молдовы он не представляет. Его интересует только собственное благополучие, – говорится в сообщении.

Автор видеосообщения, набравшего уже более 100 тысяч просмотров, призывает граждан задаться вопросом: “Что сделал Плахотнюк для каждого и для страны в целом?” В конце молодой человек открыто призывает Влада Плахотнюка передать полномочия новой, легитимной власти.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md