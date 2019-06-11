«Мы не хотим будущего, в котором всё решает «кумэтризм»: молодой человек обратился к Плахотнюку с призывом признать новую власть (ВИДЕО)

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Молодой человек считает, что в период режима Плахотнюка в стране “процветали” лишь страх и неуверенность в завтрашнем дне.

– Он столько раз демонстрировал, что будущее и интересы Молдовы он не представляет. Его интересует только собственное благополучие, – говорится в сообщении.

Автор видеосообщения, набравшего уже более 100 тысяч просмотров, призывает граждан задаться вопросом: “Что сделал Плахотнюк для каждого и для страны в целом?” В конце молодой человек открыто призывает Влада Плахотнюка передать полномочия новой, легитимной власти.