“Мы должны восстановить социальную справедливость!”. Власти хотят пересмотреть принцип индексации пенсий

“Мы должны восстановить социальную справедливость!”. Власти хотят пересмотреть принцип индексации пенсий

“В ближайшее время мы должны принять решение о том, что индексация или повышение пенсий должны быть для всех пенсионеров, получающих меньше 3000-4000 леев”. Об этом Игорь Додон заявил в рамках нового выпуска “Президент отвечает”. 

Глава государства считает, что тем, кто получает 4-5 и более тысяч леев, пенсии повышать не нужно до тех пор, пока к этому показателю не приблизятся и все остальные получатели данной выплаты.

– Мы рассматриваем такой вариант в аспекте социальной справедливости, – пояснил Додон. 

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