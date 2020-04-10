“Мы должны восстановить социальную справедливость!”. Власти хотят пересмотреть принцип индексации пенсий

0

“В ближайшее время мы должны принять решение о том, что индексация или повышение пенсий должны быть для всех пенсионеров, получающих меньше 3000-4000 леев”. Об этом Игорь Додон заявил в рамках нового выпуска “Президент отвечает”.

Глава государства считает, что тем, кто получает 4-5 и более тысяч леев, пенсии повышать не нужно до тех пор, пока к этому показателю не приблизятся и все остальные получатели данной выплаты.

– Мы рассматриваем такой вариант в аспекте социальной справедливости, – пояснил Додон.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.