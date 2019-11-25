МВФ продолжит оказывать поддержку Молдове

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Премьер-министр Ион Кику сегодня встретился с главой миссии Международного валютного фонда в Молдове Рубеном Атояном, чтобы определить приоритеты будущего сотрудничества.

В начале встречи глава миссии МВФ поздравил премьер-министра Иона Кику с вступлением в должность. В свою очередь, премьер отметил важность поддержки Фонда для нашей страны и выразил открытость с целью определения новых путей расширения сотрудничества между правительством Республики Молдова и МВФ посредством новых программ, действий, а также проектов технической помощи.

Официальные лица обменялись конструктивными мнениями о состоянии национальной экономики в настоящее время, планах привлечения инвестиций в нашу страну, а также о перспективах роста ВВП. Рубен Атоян добавил, что МВФ готов и впредь оказывать поддержку Республике Молдова в процессе осуществления реформ, как только правительство выполнит эти обязательства, уточнив, что будет благоприятным прогресс исполнительной власти в осуществлении реформ в финансовом и налоговом секторах, а также в расследовании банковского мошенничества.

Стороны также договорились о шагах, необходимых для расширения программы с МВФ, срок действия которой истекает в марте 2020 года. В этой связи делегация Международного валютного фонда посетит Республику Молдова в январе-феврале.