МВФ поможет Молдове в борьбе с коронавирусом

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В ответ на запрос властей об оказании чрезвычайной финансовой помощи для смягчения воздействия COVID-19 на экономику, с 30 марта по 1 апреля миссия МВФ во главе с Рубеном Атояном обсудит из штаб квартиры МВФ в Вашингтоне с властями Республики Молдова меры экономической политики, которые помогут справиться с последствиями пандемии коронавируса, при финансовой поддержке посредством Механизма ускоренного кредитования (РКФ) и Инструмента для ускоренного финансирования (РФИ). Об этом говорится в сообщении для прессы организации.

– Финансирование посредством РКФ/РФИ подлежит утверждению Исполнительным советом МВФ и не предусматривает предварительных условий или оценочных визитов. В случае Молдовы, идет речь об объёме финансирования до 86,25 млн. СПЗ (что составляет около 117 млн. долларов США, или 50% квоты Молдовы в МВФ) посредством РКФ и РФИ. Данное финансирование предоставляется в полном объёме, одним траншем, по ускоренной процедуре, – отмечается в релизе.

МВФ использует два механизма – Механизм ускоренного кредитования (РФК), созданный в 2009 году, и Инструмент для ускоренного финансирования (РФИ), созданный в 2011 году – для предоставления чрезвычайной финансовой помощи странам-членам. При этом нет необходимости странам иметь полноценную программу с МВФ. Данные кредиты могут быть предоставлены очень быстро, для того, чтобы помочь странам-членам в устранении последствий чрезвычайных ситуаций, таких как коронавирусная пандемия.

Механизм кредитования РКФ предоставляется странам с низким уровнем доходов с нулевой годовой процентной ставкой, льготный период составляет пять с половиной лет, срок погашения – 10 лет. Финансовая помощь, предоставляемая посредством РФИ, оказывается на тех же условиях, что и кредитование посредством механизма “стэнд-бай” (на данный момент, процентная ставка составляет около 1½ процента), срок погашения – 3¼-5 лет.

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