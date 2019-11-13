МВФ подтвердил слова президента: партнеры поддерживают реформы и граждан, а не отдельных политиков

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Международный валютный фонд готов поддержать продолжение процесса реформ в Молдове после формирования нового правительства. Об этом говорится в заявлении главы миссии МВФ в РМ Рубена Атояна.

– Сотрудники МВФ внимательно следят за ситуацией, чтобы оценить последствия последних событий для программы, поддерживаемой МВФ, и перспективы внешнего финансирования. Мы хотим поблагодарить правительство во главе с премьер-министром Санду за принятие решительных мер по продвижению реформ, поддерживаемых Международным валютным фондом. Мы готовы поддержать продолжение процесса реформ в Молдове после формирования нового правительства, – говорится в его послании.

Стоит отметить, что ранее Майя Санду пригрозила тем, что если ее правительство будет отправлено в отставку, внешние партнеры приостановят финансирование. В то же время глава государства назвал это манипуляцией, добавив, что внешние партнеры “поддерживают не Додона или Санду, а граждан РМ”.