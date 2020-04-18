МВФ одобрил выделение срочного кредита Молдове

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Совет директоров МВФ одобрил вчера выделение Молдове срочного кредита в размере порядка 235 млн $. Об этом на своей странице в соцсети сообщил премьер-министр РМ Ион Кику.

Глава правительства отметил, что предоставленный вчера Россией кредит и займ от МВФ “позволят нам покрыть более половины дефицита бюджета в этом году”.

– Дополнительно ждем решения ЕС о выделении макрофинансовой помощи для РМ. Сегодня я подписал соответствующее письмо в адрес Совета Европы. Друзья познаются в беде! – написал премьер.

Напомним, вчера Игорь Додон сообщил о том, что Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Российской Федерации Андрей Негуца подписал с руководством Министерства финансов РФ Соглашение о кредитовании Республики Молдова. Документ предусматривает выделение нашей стране первого транша кредита в размере 200 млн. евро. – Это первая конкретная финансовая помощь, которую наша страна получает от зарубежных партнеров в период кризиса. Полученные средства будут направлены в государственный бюджет Молдовы на нужды страны, в том числе на финансирование инфраструктурных проектов, – отметил глава государства. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.