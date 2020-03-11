МВФ одобрил выделение Молдове последнего транша средств в рамках действующей программы сотрудничества

МВФ одобрил выделение Молдове последнего транша средств в рамках действующей программы сотрудничества

Совет директоров МВФ одобрил успешное завершение действующей программы с нашей страной, подтвердив таким образом реализацию реформ в области публичных финансов и финансово-банковского сектора. Об этом на своей странице в соцсети написал премьер Ион Кику. 

– Переговоры, которые мы провели с командой МВФ в феврале 2020 года и исполнение взятых обязательств позволили нам успешно завершить действующую программу и заложить основы для новой. В результате этого решения в ближайшие дни страна получит существенную финансовую помощь, – отметил он. 

Речь идет о последнем транше средств в рамках действующей программы. Сумма составляет 20 миллионов долларов.

Глава исполнительной власти поблагодарил коллег, которые на протяжении реализации программы вносили свой вклад в достижение этого успеха.

– Но главная заслуга – всей страны, чем мы все должны гордиться, – добавил Ион Кику. 

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