МВФ: молдавское правительство достигло значительного прогресса в реформировании финансового сектора

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В одном из документов Международного валютного фонда говорится, что Молдова добилась значительного прогресса в реформировании финансового сектора. Вместе с тем, есть ещё ряд действий, которые необходимо завершить.

Так, экспертный анализ МВФ показывает, что восстановление активов, похищенных из банковского сектора, было медленным, а в конце марта 2019 года общая стоимость активов, возвращаемых в виде доходов от ликвидации банков и конфискации имущества осуждённых лиц, была значительно ниже активов, проходящих по уголовным делам (3,1 млрд леев против 8,7 млрд леев).

Эксперты также считают, что действия правительства Кику по улучшению управления и борьбе с коррупцией имеют решающее значение для поощрения долгосрочного экономического роста, пишет moldpres.md.