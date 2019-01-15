МВД считает, что отказавшийся отвечать на русском полицейский поступил правильно

Министерство внутренних дел РМ выступило с реакцией на размещенный в соцсетях ролик, на котором запечатлено, как полицейский отказался отвечать на русском языке жителю Гагаузии. По мнению ведомства, представитель правоохранительных органов поступил в соответствии с действующим законодательством, а жителю Гагаузии следует изучить ПДД, а также государственный язык Республики Молдова.

В частности, пресс-секретарь МВД Алина Збанка заявила для tv8.md, что “в момент когда ты нарушаешь закон и не подчиняешься требованиям полицейского, а ищешь неписанные права, было бы уместно задаться вопросом, а правильно ли это, учитывая то, что ты являешься гражданином Республики Молдова, а не другого государства”.

Збанка также сказала, что полицейский поступил, согласно законодательству, а водителю следует изучить правила дорожного движения для более эффективного общения с правоохранительными органами.

– Этот сотрудник поступил строго согласно законодательству, а жителю Гагаузии следует детально изучить ПДД, а также государственный язык, который, кстати, поможет ему лучше пообщаться с нашими сотрудниками в следующий раз и аргументировать иначе свое нарушение, – подытожила она.

Отметим, что произошедший ранее инцидент возмутил общественность.