МВД: Рост организованной преступности в Молдове остановлен

МВД: Рост организованной преступности в Молдове остановлен

Министр внутренних дел Павел Войку заявил сегодня на заседании парламентской Комиссии по безопасности и общественному порядку, что в Республике Молдова рост организованной преступности остановлен.  По его словам, главы преступного мира идентифицированы и находятся под наблюдением Министерства внутренних дел.

Председатель профильной парламентской комиссии Александр Жиздан отметил, что это стало возможным благодаря воле молдавского политического класса, передаёт moldpres.md. Борьба с оргпреступностью – долг политического класса, уточнил Жиздан.

Вместе с тем, министр внутренних дел подчеркнул, что между организованной преступностью и обострением криминогенной обстановки в стране нет никакой связи.

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