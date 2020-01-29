МВД: Рост организованной преступности в Молдове остановлен

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Министр внутренних дел Павел Войку заявил сегодня на заседании парламентской Комиссии по безопасности и общественному порядку, что в Республике Молдова рост организованной преступности остановлен. По его словам, главы преступного мира идентифицированы и находятся под наблюдением Министерства внутренних дел.

Председатель профильной парламентской комиссии Александр Жиздан отметил, что это стало возможным благодаря воле молдавского политического класса, передаёт moldpres.md. Борьба с оргпреступностью – долг политического класса, уточнил Жиздан.

Вместе с тем, министр внутренних дел подчеркнул, что между организованной преступностью и обострением криминогенной обстановки в стране нет никакой связи.