МВД России предъявило заочное обвинение Ренато Усатому

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МВД России предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по делу о выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

– Сегодня следователями Следственного департамента МВД России заочно предъявлено обвинение Ренато Усатому, уроженцу Молдавской ССР, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ (“Организация преступного сообщества”) и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (“Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов”), – сказала она.

По данным МВД, организатором преступной схемы был бывший глава Демократической партии Владимир Плахотнюк, которому также предъявлено заочное обвинение по уголовному делу о выводе из РФ более 500 млрд рублей. Следствие считает, что в 2013-2014 годах участники международного преступного сообщества совершили незаконные валютные операции и вывели из РФ через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. более 500 млрд рублей. Денежные средства в российских рублях, полученные от этих сделок, списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S.A. по подложным решениям судов Молдовы в пользу иностранных юридических лиц. Затем они направлялись в зарубежные банки на счета клиентов преступного сообщества, преимущественно в страны Европы.

– Ренато Усатый в Следственный департамент МВД России в назначенное время для предъявления обвинения не явился. Копия постановления о привлечении его в качестве обвиняемого вручена в установленном порядке его защитнику, – уточнила Волк.

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