МВД разработает концепцию развития системы дорожного видеонаблюдения

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Премьер-министр Ион Кику провел сегодня заседание, чтобы обсудить этапы и инвестиции, необходимые для модернизации и расширения системы видеонаблюдения за дорожным движением. В заседании приняли участие вице-премьер Сергей Пушкуца, министр экономики и инфраструктуры Анатолий Усатый и другие ответственные лица министерств финансов, внутренних дел и Государственной канцелярии. Причиной созыва заседания стало большое количество дорожно-транспортных происшествий и их серьезные последствия.

В ходе заседания премьер-министр запросил информацию о функциональности и эффективности нынешней системы видеонаблюдения в муниципии Кишинев. Руководство Службы информационных технологий МВД сообщило, что система состоит из 48 устаревших и 15 новых единиц оборудования, установленных в декабре 2018 года. Новое оборудование обошлось примерно в 9 млн леев и в течение года работы с его помощью поступления в бюджет от выплат штрафов составили 14 млн леев, что составляет лишь 25% от обработанных нарушений, передаёт moldpres.md.

В числе проблем, о которых было заявлено на заседании, – сложный процесс констатации нарушений, отсутствие дорожной разметки и сниженная функциональность устаревшего оборудования. Руководство МВД проинформировало премьер-министра о том, что в настоящее время разрабатывается концепция развития системы видеонаблюдения за дорожным движением в муниципии Кишинев с последующим расширением по всей территории страны.

Премьер-министр потребовал от руководства МВД представить концепцию на рассмотрение в первой половине февраля 2020 года, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и снизить число аварий.