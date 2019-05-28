Уровень реки в Днестре постепенно снижается

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Главное управление по чрезвычайным ситуациям МВД Приднестровья сообщает, что уровень воды в Днестре стабилизируется. Уже наблюдается его снижение в северной части региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, спасатели групп экстренного реагирования продолжают проверять состояние реки и регулярно проводят водные замеры. Специалисты обследуют участки возможного подтопления.

Угрозы разлива водного потока в населённые пункты нет. Как сообщают специалисты Дубоссарской гидроэлектростанции, повышение сброса воды пока не планируется. В настоящее время по верхнему бьефу северной части вода держится на устойчивом уровне. По нижнему – ожидается повышение до 15 см, но до критических отметок вода не поднимется.