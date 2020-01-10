МВД предпримет дополнительные меры по борьбе с преступностью

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С начала этого года структурами Министерства внутренних дел было зарегистрировано 352 преступления, из которых четыре – особо тяжкие. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил министр внутренних дел Павел Войку.

По его словам, в первые девять дней этого года было зарегистрировано четыре особо тяжких преступления, 52 тяжких, два убийства, десять случаев причинения вреда здоровью, четыре изнасилования, один случай разбоя, семь ограблений и 30 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадал 41 человек и восемь человек погибли.

Министр отметил, что в этом году будут предприняты дополнительные меры по борьбе с преступностью.