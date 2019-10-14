Музыка, шахматы и торт! Ион Чебан необычно поздравил Кишинев с храмовым праздником! (ФОТО)

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Более пяти часов в сквере Национального театра оперы и балета, работала интерактивная площадка кандидата ПСРМ на должность генпримара столицы.

Праздник для всей семьи, организованный командой Иона Чебан был призван объединить поколения через песни о Кишиневе и напомнить всем жителям столицы, в каком красивом, с богатыми традициями и яркой историей городе, мы живем.

– Кишинев очень красивый и зеленый город, но я знаю, что вместе мы можем сделать его еще лучше, – сказал в приветственном слове кишиневцам Ион Чебан

Формат организованного праздника учитывал вкусы и интересы всех возрастов. В то время, как взрослые слушали живой симфонический оркестр, виртуозно исполняющий музыку разных лет, подрастающее поколение вовсю развлекалось в кортах детского творчества.

– Я очень рад, что на наш праздник собралось много семей, и мы должны сделать все возможное, чтобы эти семьи не уезжали, а оставались жить в Кишиневе. К сожалению, отток населения – наша главная проблема. Еще десять лет назад, когда я был вице-министром образования в Молдове было 122 тыс студентов, сейчас эта цифра сократилась в два с половиной раза. Мы должны добиться того, чтобы наши люди хотели жить здесь, чтобы у них были перспективы профессионального роста, хорошие зарплаты, комфортные условия для жизни. Я, знаю, что у нас есть потенциал и возможности всего этого добиться, – подчеркнул Ион Чебан, вышедший на сцену в сопровождении супруги Татьяны и детей – Илинки и Василия.

Огромное внимание кишиневцев привлекла мобильная спортивная площадка, где в режиме одновременной игры у них была возможность сразиться с директором ФИДЕ, шахматным гроссмейстером Виорелом Бологан и чемпионом мира по шашкам Ионом Доска.

– Спасибо всем, кто поддерживает меня в этой кампании — это замечательные люди- спортсмены, актеры, музыканты, преподаватели университетов, врачи… Низкий вам поклон, я обязательно сделаю все возможное, чтобы вас не разочаровать. Давайте беречь любить наш город! – обратился к жителям столицы Ион Чебан.

Семейный праздник продолжился выступлениями ансамбля аккордеонистов «Concertino», Валентина и Амелии Узун, групп «Noroc», «Brio Sonoris», «SunStroke Project» и «Gîndul Mîței». Кульминацией вечера стал огромный праздничный торт, посвященный 583-х летию Кишинева, которым угостились все гости праздника.

– Спасибо всем кишиневцам за поддержку, спасибо моей команде. Мы обязательно сделаем наш город чище и комфортнее. С днем рождения, Кишинев! Благополучия и процветания! – пожелал молдавской столице Ион Чебан.