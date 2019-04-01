Мужчину, вступившего в половую связь с несовершеннолетней, поймали спустя 2 года на границе

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28-летний мужчина, разыскиваемый полицией за совершение тяжкого преступления, был задержан сотрудниками Пограничной полиции в селе Гриманкауцы. Подозреваемый, прикрываясь личностью другого человека, скрывался от полиции около двух лет.

Сотрудники Пограничной полиции сектора Бричаны остановили мужчину, направлявшегося в сторону села Гриманкауцы. Молодой человек не мог внятно объяснить причину своего нахождения в данной зоне. По его словам, он является жителем села Исэйкань Ниспоренского района, а прибыл на север страны для того, чтобы трудоустроиться. Тем не менее правоохранители решили сопроводить мужчину в штаб-квартиру, чтобы проверить достоверность данной информации, сообщает пресс-служба Пограничной полиции.

В ходе проверки выяснилось, что имя задержанного фигурирует в ориентировке, разосланной ещё в ноябре 2017 года. Полиция Ниспорен объявила в розыск данного мужчину по подозрению в половом сношении с лицом, не достигшим 16 лет. В ходе допроса мужчина признался, что всё это время скрывался в Гриманкауцах под личностью другого человека.

Мужчина будет передан в компетентные органы для принятия дальнейших действий.