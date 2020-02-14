Мужчину, сбывавшего марихуану на улицах столицы, задержала полиция (ВИДЕО)

Мужчину, сбывавшего марихуану на улицах столицы, задержала полиция (ВИДЕО)

Сотрудниками полиции сектора Рышкановка на одной из улиц был задержан молодой человек, который вёл себя подозрительно.

При обыске у 23-летнего жителя столицы полиция обнаружила 17 пакетиков с веществом, похожим на марихуану. Молодого человека сопроводили в инспекторат для выяснения всех обстоятельств. Задержанный сообщил, что собирался разместить наркотики в тайниках для потенциальных покупателей, которые приобретали “товар” через Telegram.

Наркотические вещества на 10 000 леев были изъяты и отправлены на экспертизу. В зависимости от её результатов подозреваемого могут привлечь к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

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