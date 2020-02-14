Мужчину, сбывавшего марихуану на улицах столицы, задержала полиция (ВИДЕО)

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Сотрудниками полиции сектора Рышкановка на одной из улиц был задержан молодой человек, который вёл себя подозрительно.

При обыске у 23-летнего жителя столицы полиция обнаружила 17 пакетиков с веществом, похожим на марихуану. Молодого человека сопроводили в инспекторат для выяснения всех обстоятельств. Задержанный сообщил, что собирался разместить наркотики в тайниках для потенциальных покупателей, которые приобретали “товар” через Telegram.

Наркотические вещества на 10 000 леев были изъяты и отправлены на экспертизу. В зависимости от её результатов подозреваемого могут привлечь к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.