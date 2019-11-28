Мужчину с пакетом наркотиков задержали на Буюканах (ВИДЕО)

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Утром 27 ноября мобильная команда Батальона патрулирования и оперативного реагирования полиции столицы во время патрулирования улицы Гиочеилор на Буюканах заметила молодого человека, который вёл себя подозрительно. В результате 27-летнего уроженца Резинского района задержали по подозрению в употреблении наркотических веществ.

Во время досмотра полицейские обнаружили у молодого человека полиэтиленовый пакет с измельчённой растительной массой со специфическим запахом. Задержанного сопроводили в инспекторат для выяснения всех обстоятельств. Мужчина признал, что употребляет наркотические вещества.

Обнаруженный пакет был отправлен в центр судебно-технической экспертизы. В зависимости от результатов задержанного могут привлечь к ответственности за незаконный оборот наркотиков.