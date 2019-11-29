Мужчину, избившего в Калараше несовершеннолетнюю, задержали

Мужчину, избившего в Калараше несовершеннолетнюю, задержали

Личность парня, жестокого избившего несовершеннолетнюю в Калараше, была установлена. Его доставили на допрос и поместили под предварительный арест на 72 часа.

Информацию для publika.md подтвердила пресс-секретарь ГИП Марьяна Бециву. 21-летний задержанный сознался в содеянном и уточнил, что инцидент произошёл двумя неделями ранее.

Дальнейшие обстоятельства инцидента выясняются. За хулиганство, совершённое при отягчающих обстоятельствах, мужчине грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

Напомним, что мужчина избил несовершеннолетнюю, заподозрив её в краже обуви. Расправа над девушкой попала на видео, которое разместили в соцсетях.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md