Мужчину, избившего девочку-подростка за кражу обуви, поместили под предварительный арест

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Мужчина, который избил 14-летнюю девочку из села Сэсень Каларашского района, заподозрив её в краже обуви, был помещён под предварительный арест на 15-дневный срок. Он признал свою вину.

Прокуратура потребовала в суде применить предварительную меру пресечения в виде 30-дневного ареста, однако судебная инстанция сократила срок предварительного ареста до 15 дней. На данный момент прокуратура ведёт следствие и устанавливает все обстоятельства происшествия, передаёт publika.md.

Напомним, что мужчина избил несовершеннолетнюю, заподозрив её в краже обуви. Расправа над девушкой попала на видео, которое разместили в соцсетях. Вскоре 21-летнего подозреваемого задержали. Ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.