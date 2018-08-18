Мужчину из Глодян приговорили к 10 годам тюрьмы за убийство бывшего сожителя сестры

Житель Глодень проведет следующие 10 лет за решеткой за убийство бывшего сожителя своей сестры. Он несколько раз ударил жертву кухонным ножом, отчего тот скончался.

Согласно материалам дела, преступление произошло 16 июня текущего года в селе Клокочений Векь, района Глодень, пишет crimemoldova.md. Ныне погибший приехал к дому брата возлюбленной, чтобы выяснить отношения с ней. Оба мужчины были в состоянии алкогольного опьянения, между ними возник конфликт. Тогда обвиняемый взял кухонный нож и несколько раз ударил оппонента. Тот скончался от полученных ранений.

Обвиняемый признал свою вину. Он сообщил следствию, что был пьян, и перепутал потерпевшего с другим гостем, который был у них во дворе. Молодой человек также заявил, что сожалеет о содеянном. Приговор был вынесен 15 августа и может быть обжалован.