Мужчину и женщину нашли мертвыми в Чимишлии

Мужчину и женщину нашли мертвыми в Чимишлии

Два человека были найдены мертвыми в собственном доме в селе Мунтень Чимишлийского района. Речь о 66-летнем мужчине и 64-летней женщине.

По предварительной информации, причиной смерти стало использование неисправной печи и, как результат, отравление угарным газом. Окончательную версию определит судмедэкспертиза. Обстоятельства случившегося выясняются.

Стоит отметить, что с начала этого года в Молдове был зарегистрирован 41 случай отравления угарным газом. 13 случаев завершились смертью 18 человек.

ГИЧС призывает граждан проверять источники обогрева перед их использованием, а в случае их неисправности не подвергать свою жизнь опасности.

 

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