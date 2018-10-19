Мужчину и женщину нашли мертвыми в Чимишлии

Два человека были найдены мертвыми в собственном доме в селе Мунтень Чимишлийского района. Речь о 66-летнем мужчине и 64-летней женщине.

По предварительной информации, причиной смерти стало использование неисправной печи и, как результат, отравление угарным газом. Окончательную версию определит судмедэкспертиза. Обстоятельства случившегося выясняются.

Стоит отметить, что с начала этого года в Молдове был зарегистрирован 41 случай отравления угарным газом. 13 случаев завершились смертью 18 человек.

ГИЧС призывает граждан проверять источники обогрева перед их использованием, а в случае их неисправности не подвергать свою жизнь опасности.